Brawo Polska! Aż 715 mln zł otrzymały polskie rodziny w postaci bonu turystycznego

Jak poinformowało dzisiaj Ministerstwo Rozwoju, aż 715 mln zł w ramach 834 tys. bonów turystycznych zostało przekazanych polskim rodzinom.

- Polskie rodziny otrzymały już 715 mln zł w postaci bonów turystycznych, które będą mogły przeznaczyć na wypoczynek w kraju aż do marca 2022 r.



Możliwość korzystania z Polskiego Bonu Turystycznego została wprowadzona 1 sierpnia br. i mogą to robić rodzice dzieci do 18. roku życia. Co szczególnie dogodne bonem można płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania środków.

Bonem przyznawanym na dziecko można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Dotyczy to również dzieci, których rodzice przebywają za granicą. Bony można realizować do końca marca 2022 r., a co ważne nie podlega on wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

Na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej znajduje się lista zarejestrowanych podmiotów, które mogą przyjmować płatność za pomocą bonu turystycznego.

