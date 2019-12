Brawo PiS: WOT już na ,,ścianie zachodniej''

JONASIK 9.12.19 16:25

Problem jest z tzw. walizką atomową.

Np. w USA jest ona zawsze przy prezydencie.

U nas jest problem, bo nie jest jasne kto powinien ją mieć przy d.

Duda? No przestańcie, Duda i "przycisk atomowy" :)))

Jarosław? To lepiej, ale jak nieopatrznie jakąś kulą naciśnie ....

Już wiem!

Antonii. Tylko on może mieć atomowy los Polski w swoich troskliwych rękach.