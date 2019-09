Brawo! Kandydatka PiS: Czas na kary za seksedukację bez gody rodziców

JS 25.9.19 9:07

Oczywiście !! NIE BAĆ SIĘ I JESZCZE RAZ NIE BAĆ SIĘ !! Muzułmanie np. w Niemczech jak nie chcą aby ich dzieci uczyły się rzeczy sprzecznych z ich wiarą nie uczestniczą w zajęciach i nikt im nic nie może zrobić, bo Niemcy boją się rosnącej w siłę społeczności muzułmańskiej. A jak my Polacy będziemy jak te barany, to wkrótce przerobią nas na co chcą !!

Jest takie prawo żeby dzieci były nauczane lgbt ?????????

Króluj nam Chryste

Pozdr.