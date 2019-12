Brawa! Kamil Stoch zwycięża w zawodach w Engelbergu

Piotr Nowak 21.12.19 18:23

Dobrze że czytacie PO-je-by tutejsze artykuły i wykłady. W ten sposób poznajecie prawdę oczywistą i dowiadujecie się co wokół was się dzieje.

I pamiętajcie, że nie powinniście odpowiadać na wpisy innych lub broń Boże je komentować, ponieważ każdy taki wasz wpis to stek idiotyzmów, którymi się zdradzacie, że jesteście totalnym przygłupami i ośmieszacie się na własne życzenie. Po co ? Czy nie wystarczy wam, że nazywamy was chorymi lemingami lub gęgaczami ? A zatem nie róbcie tego więcej tylko czytajcie wpisy innych i uczcie s i ę.