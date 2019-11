Braun: Gliński to mason! Mocna odpowiedź wicepremiera

ktoś tam 21.11.19 19:04

He, he, he... Jeszcze się dobrze kadencja Sejmu nie zaczęła a już się robi ciekawie. Jak u Hitchcocka: najpierw trzęsienie ziemi a potem napięcie narasta. Pożytku z tego nie będzie żadnego dla Polski, ale za to wrażenia niezapomniane. Wygląda na to, że posłowie pracują nad rozbujaniem emocji by doprowadzić do wojny wewnętrznej. Przedtem szło ze strony Niemiec a teraz ze strony Rosji. Skończy się tym, że posłowie będą postrzegani jako kasta pieniaczy "mniej niż zero".