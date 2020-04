Brak wyborów w maju? Adam Bielan: Mielibyśmy potężny kryzys konstytucyjny

Izydor 16.4.20 12:27

Ludzie, opanujcie się!

Konstytucja to tylko kawałek papieru i nic więcej!

A wasze zdrowie i życie jest waszym zdrowiem i życiem. Jak stracicie zdrowie, to możecie go długo nie odzyskać. A jak stracicie życie, to możecie liczyć tylko na cudowne wskrzeszenie, ale takich przypadków jest opisanych tylko kilka w całej historii.

Myślcie samodzielnie i nie pozwólcie, aby narzucali wam swoje zdanie ludzie, którzy nigdy nie wydorośleli ponad poziom Jacka i Placka, czyli dwóch takich, co ukradli Księżyc!

Nie pozwólcie się manipulować takim niedorozwojom!

Proszę, nie ściągajcie nieszczęścia na nas wszystkich! Bawarczycy zrobili sobie wybory korespondencyjne i teraz gorzko tego żałują...