Brak słów! Czarzasty: W Polsce nie było komunizmu. Ks. Popiełuszkę zabili bandyci

Bizon 22.10.19 20:43

Cz.2.

Nie mówi się o tym, a przecież:

- przyjaźniliśmy się z ZSRR jak również z aparatczykami komunistycznych demoludów,

- opracowaliśmy plany napaści militarnej Układu Warszawskiego na zachodnią Europę,

- wojska naszego brata rozmieszczone w Polsce czuwały nad naszym bezpieczećstwem,

- nieposłusznych m.in. Kornela Morawieckiego deportowaliśmy z kraju,

- powołaliśmy do życia jednostki ZOMO do pomocy skorumpowanej milicji i do brudnej roboty,

- zorganizowaliśmy socjalistyczną władzę sądowniczą, której skutki odczuwamy do dzisiaj,

- gospodarkę doprowadziliśmy do takiego rozkwitu, że już w latach 80-tych w sklepach był jedynie ocet, a reszta na kartki, w tym wiele bez pokrycia,

- wprowadziliśmy stan wojenny przeciwko narodowi, bo był niegrzeczny,

- zorganizowaliśmy siatkę donosicieli i kapusiów z Bolkiem na czele,

- deportowaliśmy żydów z Polski (E. Ochab), ale niestety nie wszystkich,

- wybudowaliśmy hutę „Katowice” na ruskiej technologii, za którą zapłaciliśmy USD pożyczonymi przez Gierka z zachodu,

- zbudowaliśmy FSO na Żeraniu, a produkowane tam limuzyny i mustangi jeżdżą po naszych drogach do dzisiaj,

- zbudowaliśmy najlepszą w Europie autostradę z Katowic do Warszywy,

- zbudowaliśmy fabrykę traktorów Ursus, którymi rolnicy orzą pola do dzisiaj, a kombajny Vistula stoją do dzisiaj w muzeach,

- zorganizowaliśmy pociągi przyjaźni dla turystów, gdzie w każdym wagonie jechał eSBek po cywilnemu,

- wszyscy nauczyciele, urzędmnicy, wojskowi , inni mundurowi , pełniący funkcje od majstrów do profesorów musieli należeć do jedynie słusznej PZPR,

- obecnie nasze dzieci resortowe, wielu aktorów, celebrytów, ludzi mediów, tudzież lewackich europosłów i totalnej opozycji politycznej pracują bardzo ciężko na rzecz zwoju Polski, praworządności według hasła PO – kto jest z nami okey – kto nie – ma problem,

- i możnaby było tak wymieniać panie Szczeżasty aż do pana usranej śmierci ........

Panie Szczażasty, was powinno się wywieźć na Sybir bez możliwości powrotu ! Polska, to nie wasz kraj – nie wasza ojczyzna – a wy nie jesteście Polakami !!!