Brak mieszkań wreszcie przestanie być bolączką Polaków! Prezes PiS o Nowym Ładzie

W rozmowie z tygodnikiem „Sieci” prezes PiS Jarosław Kaczyński wyjaśnił, na czym dokładnie będzie polegał zaprezentowany przez PiS program dot. zwiększenia podaży mieszkań i domów. Podkreślił, że dzięki temu programowi otwiera się wreszcie możliwość zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wielu Polaków.

W sobotę Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało na konwencji programowej założenia Polskiego Ładu. To ogromny program społeczno-gospodarczy, który ma pozwolić Polsce podnieść się po światowym kryzysie wywołanym przez pandemię koronawirusa i zmienić jakość życia Polaków, zakopując przepaść dzielącą nas od bogatych państw Zachodu. Na Polski Ład składa się m.in. zwiększenie nakładów na służbę zdrowia, podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, podwyższenie drugiej stawki podatkowej, zniesienie umów śmieciowych, emerytura do 2,5 tys. zł bez podatku czy 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko.

Polski Ład to również ogromny program mieszkaniowy, dzięki któremu szybko ma wzrosnąć podaż mieszkań i domów, poprzez państwowej gwarancje kredytowe na wkład własny i możliwość zbudowania niewielkiego domku wyłącznie po zgłoszeniu takiego zamiaru, bez konieczności starań o pozwolenie.

Na temat tych planów wicepremier Jarosław Kaczyński rozmawiał z tygodnikiem „Sieci”.

- „To jest próba przełamania blokad, które wciąż jeszcze blokują możliwość zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wielu Polaków. Jeżeli ludzie skorzystają z tej propozycji, to szybko mogą mieć własny domek, z umiarkowanym ale jednak solidnym metrażem”

- podkreślił prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Dlaczego warunkiem będzie częściowo płaski dach? Jak wyjaśnia wicepremier, chodzi o bezpieczeństwo. Zasady bezpieczeństwa budowlanego są dużo bardziej restrykcyjne w przypadku dużych, stromych dachów. Tymczasem, podkreśla Jarosław Kaczyński, chodzi o ładne, ale proste i stosunkowo tanie domy.

- „Są plany, by gotowe, estetyczne projekty były dostępne dla każdego. To się wpisuje w plan wprowadzenia standardów architektonicznych, uporządkowania tej kwestii, co zrobimy przy okazji”

- dodał.

