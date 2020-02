Bp Strickland: Nie można milczeć, gdy ktoś grzeszy!

„Nie potępiam nikogo. Niezawołanie, by ktoś odwrócił się od grzechu, jest w rzeczywistości skazywaniem go na zniszczenie, jakie przynosi ze sobą grzech” – napisał na Twitterze biskup Joseph Strickland. Amerykański biskup diecezji Tyler w Teksasie zareagował w ten sposób na krytykę, z jaką się spotkał w związku z obroną nauki Kościoła o homoseksualizmie.

Reakcja amerykańskiego hierarchy na ten wpis spotkała się z wyrazami uznania ze strony wielu katolików. George M. Bevis napisał: „Tolerancja NIE jest cnotą”, co uzupełniła Kari Froelicher, dopisując: „Szczególnie, kiedy ktoś toleruje zło”. Z kolei użytkownik podpisujący się jako „Scott” skomentował: „Amen, Wasza Ekscelencjo. Zbyt wielu ludzi pragnie aprobaty innych, zamiast aprobaty Boga”.

„Dziękujemy, biskupie Strickland za uczenie prawdy. Lepiej mieć duszpasterza, który mówi nam prawdę i pomaga zbawić nasze dusze niż takiego, który mówi półprawdy i prowadzi do piekła” – stwierdził A. Walker.

Ktoś inny z kolei, odpowiadając na krytykę biskupa diecezji Tyler, napisał: „Nie! Zadaniem biskupa Stricklanda jest pokazanie ludziom drogi do nieba. Biblia mówi, że sodomici nie wejdą do królestwa niebieskiego, a więc biskup musi ostrzegać ludzi, by nie popełniali sodomii. Biskup Strickland jest odważny i uczciwy! Dziękujemy, Biskupie Strickland!”.