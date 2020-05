Bp Schneider o prawdziwej twarzy masonerii. ,,To doskonały anty-Kościół''

katolik 11.5.20 14:05

Bóg Jest!, i wszystko widzi, każdy otrzyma zapłatę za swoje uczynki, ale niestety, masoneria coraz bardziej przenika do kościoła katolickiego, już teraz wiele kościołów wygląda jak protestanckie domy zwane "świątyniami" coraz mniej jest odważnych księży którzy głoszą prawdziwe słowo Boże, wszystko się relatywizuje, niewielu księży chodzi w sutannach poza kościołem ale również wewnątrz chodzą po cywilnemu, często bez koloratki, w licznych kościołach są umieszczone często wizerunki, tablice nie mające nic wspólnego z wiarą i ewangelią, puste, ogołocone mury świątyń, tabernakulum bywa że znajduje się gdzieś w bocznej nawie ale z boku a nie w centralnym punkcie ołtarza, księża odwracają się tyłem do Boga Żywego, ukrytego w Hostii Świętej, oddaje się pokłony bożkom a nie Bogu, etc. potrzeba nawrócenia, zmiany życia wg. ewangelii, dużo modlitwy i łaski Bożej by to zmienić.