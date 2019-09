Bp Romuald Kamiński: Wszystkie ideologie rujnują cywilizację

W wygłoszonej w Warszawie homilii hierarcha wskazywał, iż w Polsce - niestety - zanika wiara w Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. "Wyrazem tego jest cyniczne odnoszenie się do codziennej rzeczywistości, nieuznawanie zasad moralnych, poniewieranie tego co rozumiemy jako święte, dobre dla człowieka i wspólnoty" - stwierdził.

Dalej biskup apelował do wiernych o trwanie w małżeństwie w wierności, aż do śmierci. Prosił też, by kapłani prowadzili przygotowanie dla małżeństwa "nawet dla jednej pary, która w parafii zgłosi" takie pragnienie.

Apelował następnie do katolików, by bronili się przed tym, co nas rujnuje: beznadzieją, bezrobociem, pijaństwem, wulgarnym stylem bycia. Jak wskazywał, gdyby codziennością dla rodzin polskich była wspólna modlitwa, niedzielna Eucharystia, wspólny domowy stół, to "stalibyśmy się świadkami cudu odrodzenia społeczeństwa".