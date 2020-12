Bp Miziński: Rok 2021 to kolejna szansa od Boga

2021 rok jest kolejną szansą, którą dostajemy od Boga, by otwierać się na drugiego człowieka, budować dobre relacje rodzinne i społeczne oraz jeszcze bardziej dostrzegać osoby, które potrzebują wsparcia i pomocy – podkreślił sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur Miziński.

Sekretarz generalny KEP życzenia noworoczne skierował w sposób szczególny do chorych, ich rodzin oraz lekarzy, pielęgniarek, ratowników i całego personelu medycznego. Zapewnił również o modlitwie za zmarłych.

„Pandemia Covid-19, z którą nadal się zmagamy, pokazała jak ważna jest wzajemna pomoc, służba drugiemu człowiekowi i odpowiedzialność za innych. Przy całym cierpieniu i trudnościach, które niesie ze sobą sytuacja rozprzestrzeniającej się choroby, to także okazja, by wprowadzać w życie przesłanie Ewangelii o miłości bliźniego i służbie. Należy spodziewać się, że ofiarna posługa służb medycznych i sanitarnych oraz rozpoczęty przed kilkoma dniami proces szczepień przeciw Covid-19, w nowym roku pozwoli nam powracać do normalnego funkcjonowania. Prosimy Boga o tę łaskę” – zaznaczył i dodał, że sam zamierza się zaszczepić.

Bp Miziński przypomniał, że trwa właśnie ogłoszony przez papieża Franciszka rok św. Józefa. „Wstawiennictwu opiekuna Jezusa i oblubieńca Maryi zawierzajmy 2021 r. nasze rodziny, społeczeństwo, Polskę, Europę i świat. Ojciec Święty podkreślił, że św. Józef jest ojcem w przyjmowaniu, gdyż przyjmuje Maryję bez uprzednich warunków. Dodał też, że św. Józef przyjmuje w swoim życiu trudne wydarzenia, których nie rozumie, gdyż ufa Bogu i jemu zawierza przyszłość. Dzięki wierze podejmuje wyzwania, które w pierwszej chwili wydają się nie do zrealizowania” – powiedział sekretarz generalny Episkopatu i zachęcił do korzystania z odpustów ogłoszonych przez papieża, szczególnie w dniach poświęconych św. Józefowi – 19 marca i 1 maja.

Jak podkreślił sekretarz generalny Episkopatu, Kościół w Polsce oczekuje na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego, która została wstrzymana pandemią Covid-19. „Przygotowujemy się do tej beatyfikacji zgłębiając nauczanie kard. Wyszyńskiego, które jest aktualne także w dzisiejszej sytuacji. Kościół w Polsce chce w nowym roku przypominać o możliwościach stałej formacji w parafiach w różnych wspólnotach, grupach i ruchach, mających propozycję dla osób w każdym wieku. Będziemy też wskazywali na nauczanie św. Jana Pawła II, w trwającym roku jego setnej rocznicy urodzin. W tym kontekście ważne jest wykorzystywanie nowoczesnych środków przekazu i komunikacji, by orędzie papieża Polaka docierało szczególnie do młodych ludzi” – dodał bp Miziński.

