Bp Józef Guzdek: Przez 50 lat panowała zmowa milczenia ws. agresji sowieckiej

Biskup Józef Guzdek przypomniał, że po 17 września 1939 w 4 głównych akcjach deportacyjnych do czerwca 1941 roku wywieziono około milion osób cywilnych.

Po zakończeniu II wojny światowej, aż do początku lat 90. Sowieci aresztowali około 90 tysięcy polskich patriotów. Byli to żołnierze Armii Krajowej, uczestnicy Powstania Warszawskiego, podziemia antykomunistycznego, a także wracający do Polski żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie.