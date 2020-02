Bp Jan Szkodoń oskarżony o molestowanie. ,,Przedstawione mi oskarżenia są nieprawdą''

asd 9.2.20 23:19

Niestety w dzisiejszych czasach jest bardzo łatwo zniszczyć komuś opinie, szczególnie ludziom głoszącym niepopularne i kontrowersyjne poglądy bo komu się będzie chciało dojść do faktycznej prawdy w sprawie księży jeżeli dla wielu są oni po prostu pedofilami. Lewica się cieszy bo kościół był dla niej zawsze niewygodny więc wykorzysta każdą nadarzającą się okazje by w niego uderzyć. Jak zwykle pójdzie za nią stado bezmyślnych wiernych którzy są święcie przekonani o nieomylności antykościelnej propagandy i tego ze to zawsze ksiądz jest winny a poddawanie w wątpliwość oskarżeń o molestowanie jest niemoralne. Komentarze prezentowane na tym forum nie tylko pod tym artykułem nie pozostawiają żadnej wątpliwości że chodzi o nienawiść do ludzi wierzących. Im więcej wulgarnych komentarzy piszecie tym lepiej pokazujecie jacy naprawdę jesteście i jakie są wasze zamiary.