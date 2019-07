Bp Ignacy Dec uciszył księdza za niezręczną krytykę LGBT

alcapone 26.7.19 11:09

Coś mi się przypomniało. Takie różne stare opowieści historyków o rewolucji bolszewickiej. Skąd bolszewicy na początku mieli broń gdy zbrojnie przejmowali władze. Dostali ją od rządu Kiereńskiego. Bo ich organizacja w Petersburgu liczyła ok. 20 tys. ludzi, i oni tak popłakiwali że oni gołąbki pokoju są, do wszystkich z miłością z sercem otwartym, a tutaj jacyś źli ludzie ich napadają ( tak jak w tym Białymstoku ). Więc Kiereński nad bidulami się ulitował i kazał im wydać broń w celu samoobrony. Dalszy ciąg znamy. Więc wyjaśniam, zero litości i współczucia dla zbrodniczej formacji psychopatycznych morderców z LGBT. ZERO.