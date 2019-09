Bp Henryk Tomasik: Małżeństwo mężczyzny i kobiety to nasze współczesne Westerplatte

Jarek 2.9.19 12:18

Tak, oddzielić Kościół od Państwa.

Sam Chrystus to powiedział: "Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga."



Ale nasz ePISkopat chce rządzić i mieć wpływ na wszystko.

A może chcecie jeszcze kandydować do sejmu i senatu.



To Wy klechy chcecie zamknąć innych.

Kto komu broni w Polsce chodzić do kościoła? O co Wam k... chodzi? Czego jeszcze chcecie?