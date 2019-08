Bp Grzegorz Kaszak: Nasza matka i królowa została znieważona!

Maria Blaszczyk 26.8.19 14:43

Jak w tym konkretnym kościele znieważono milliony Polaków, wymieniając ich wśród "grzechów" i wymieniając wśród "zboczen", "nienawiści" i "chciwości" - czyli, zdaje się, wbrew nauce koscioła, każącej oddzielać ludzi od czynów - to nie ma problemu.

Problemem jest reakcja ludzi na to. Jak Wy plujecie - to jest godne i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne.

Jak ludzie, na których się szczuje, atakuje - też fizycznie, za Waszym podpuszczeniem, zrównuje z pedofilami - zareagują, to strzelacie focha (do tego chyba kłamliwie, wg relacji pani Podleśnej Matkę Boską przyklejała na płocie, a na wychodku i koszach na śmieci listę Pańskich kolegów, szanowny Biskupie, którzy kryli księży pedofilów).