Bp Edward Kawa: ‘Pobożny’ wirus nie robi zakupów, ale przebywa w kościołach

-„Jeśli mamy prawdziwe zagrożenie pandemią (którego nie wykluczam), dlaczego w kościele może być do 10 osób, niezależnie od wielkości budynku kościoła, a w dużych hipermarketach i domach handlowych przebywa jednocześnie po kilkaset osób? Istnieje duża różnica między obszarem bazyliki w Berdyczowie czy Zarwanicy, a powierzchnią małego kościoła na wsi. Ale w pierwszym i drugim przypadku nałożono ten sam limit – 10 osób, a w sąsiedniej Polsce [do niedawna – przyp. red. ] 5 osób. Wierni, jeśli są dobrze zorganizowani, mogą wejść do świątyni i uczestniczyć w liturgii w bezpiecznej odległości od siebie. Duże kościoły na to pozwalają. Przez całą liturgię wierni mogą nie zbliżać się do siebie i przekazywać sobie znak pokoju, kiwając głowami. Natomiast w supermarketach ludzie nieustannie przechodzą z jednej strony na drugą, dotykają różnych towarów, często bez rękawiczek ochronnych (…). Takie stanowisko państwa przyczynia się do zakorzenienia w ludziach niewłaściwego toku myślenia i wizji kościoła jako miejsca rozprzestrzeniania się wirusa. Nadmiar takich stronniczych informacji doprowadzi do tego, że nawet po kwarantannie wiele osób nigdy już nie pójdzie do kościoła. Mówiąc trochę żartobliwie, a jednocześnie poważnie: Według wielu mediów (zwłaszcza lewicowych) mamy do czynienia z pewnego rodzaju pobożnym wirusem, który działa nieco w dziwny sposób: chodzi do kościoła, ale omija supermarkety” – stwierdził hierarcha.