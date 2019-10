Bp Athanasius Schneider o 7-latku z USA: To obłęd i horrendalne barbarzyństwo

W Stanach Zjednoczonych trwa bitwa o przyszłość 7-letniego chłopca. Jego opiekunka - bo chłopak urodził się z in vitro... - opętana ideologią gender, chce poddać go operacji "zmiany płci". Ojciec chłopca walczy przed sądem, by zatrzymać to szaleństwo. Do debaty w tej sprawie włączył się teraz kazachski biskup pomocniczy z Astany, Athanasius Schneider.

7-latek, James Younger, ma siostrę bliźniaczkę, Jude. Jego opiekunka pediatra dr Georgulas, zaczęła ubierać chłopca w dziewczęce ubranka, gdy tylko skończył trzy lata. Nazywała go "Luną". Zaprowadziłą go do przedszkola i powiedziała, że to dziewczynka. Kobieta rozpoczęła też przygotowania do operacji "zmiany płci", chce blokować naturalny rozwój płciowy chłopca, tak, by zaczął przypominać kobietę.

Mamy więc do czynienia z całym spiętrzeniem obłędu: kobieta "zamawia" dzieci z in vitro, ich płeć jej nie odpowiada, więc posługując się narzędziami ideologii gender chce fizycznie i psychicznie okaleczyć jedno z nich tak, by jego wygląd pozorowało inną płeć biologiczną.

Ojciec dzieci, który rozstał się z dr Georgulas, walczy teraz przed sądem o zablokowanie działań kobiety.

Cała sprawa jest "horrendalnym wykorzystaniem dziecka", obrazującym stopień "barbarzyństwa i obłędu", w jakie popadło "niewierzące społeczeństwo Zachodu", skomentował rzecz bp Athanasius Schneider z Kazachstanu. Hierarcha podkreślił, że próba okaleczenia dziecka jest przejawem "genderowej dyktatury". "Wykorzystują dziecko, które nie może o sobie decydować.

Wykorzystują je dla swoich własnych ideologii, dla zdeprawowanej i perwersyjnej ideologii gender" - powiedział biskup.

"Musimy połączyć siły wszystkich ludzi, którzy mają jeszcze zdrowy rozsądek, także niechrześcijan, stworzyć koalicję, sojusz na rzecz obrony zdrowego rozsądku, obrony prawa naturalnego, obrony dzieci w ich naturalnym stanie jako chłopców i dziewczynek, w obronie małżeństwa i rodziny" - powiedział biskup. "To jest nasza bitwa, dla dobra ludzkości" - dodał.

Póki co sprawa chłopca została częściowo pozytywnie rozstrzygnięta: ojciec dzieci otrzymał prawo do połowicznej opieki nad bliźniakami połączone z prawem do decydowania o wszelkich zabiegach medycznych.

Gdyby jednak również ojciec był genderowym opętańcem, to już nic nie stałoby na przeszkodzie brutalnego okaleczenia chłopca i zniszczenia jego psychiki.

Bp Athanasius Schneider wezwał do gorliwej modlitwy w intencji ozdrowienia i zwycięstwa w tej bitwie o przyszłość ludzkości.

bsw/LifeSiteNews