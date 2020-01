Bp Athanasius Schneider: ,,Książka kard. Saraha wzbudziła wściekłość piekła''

athos 15.1.20 12:16

Czyż to nie daje do myślenia? Jeśli Papież Benedykt XVI i Kardynał Sarah popierają Franciszka w jego postanowieniu, by utrzymać celibat w Kościele, to skąd się bierze cała ta kontrowersja? Przecież Franciszek zadeklarował, i to nie jeden raz, że nie chce znosić celibatu. Jeśli książka Benedykta i Saraha wywołuje tyle złości, to znaczy, że ktoś tu kogoś oszukuje, że jednak jest inaczej niż się oficjalnie deklaruje. Owszem, można powiedzieć, że w Niemczech różne marksy engelsy przebierają nogami, by znieść u siebie celibat. Na synodzie amazońskim też były takie głosy pośród pewnej grupy biskupów. No ale w Kościele ostateczne decyzje podejmuje biskup sprawujący urząd papieża. Powstaje zatem pytanie: to kto w końcu podejmuje decyzje w Kościele katolickim AD 2020? Kto rządzi? Franciszek czy grupka niemieckich biskupów, którzy uzurpują sobie prawo do reformowania całego Kościoła?