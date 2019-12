Bp Artur Miziński: Znajdźmy więcej czasu dla Boga

Bp Artur Miziński zwrócił też uwagę na to, że przed Bożym Narodzeniem zajmują nas liczne aktywności organizacyjno – porządkowe jak: zakupy, dekorowanie domu i przygotowywanie potraw. W tej perspektywie poprosił „byśmy w codziennym zabieganiu nie utracili tego, co w tym czasie jest niezwykle ważne. Zatroszczmy się o to, by w codziennych zajęciach i przygotowaniach nie zabrakło radości, życzliwości i pokoju, który powinien panować w naszych sercach, domach, miejscach pracy i całej naszej Ojczyźnie”.

Sekretarz Episkopatu dodał też, że Adwent to czas, w którym powinniśmy pamiętać o słowach Jana Chrzciciela: „+Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego!+. Z serca błogosławię na ten święty czas. Pamiętajmy, że po dniach oczekiwania i przygotowań będziemy świętować przyjście Boga na świat w uniżenie. Przyszedł i nieustannie przychodzi, by być Emmanuelem – Bogiem z nami, by odmienić losy ludzi i całego stworzenia. Przyjmijmy Go do naszych serc i naszego życia, by w przyszłości On przyjął nas do swego Królestwa, gdy na końcu wieków przyjdzie w chwale”– podkreślił bp Artur Miziński.