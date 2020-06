Bosak o wypowiedzi Grodzkiego: To kłamstwo

19.6.20 17:22



No do dobra panie Bosak... Tylko co zrobić z niedawną wypowiedzią p. Wilka i z tą p. Korwina sprzed wyborów do Parlamentu, co to w Twoim towarzystwie w studio telewizyjnym, zdaje się TVP, mówił że jak PO da odpowiednie warunki to Konfederacja będzie razem z PO...