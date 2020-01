Borys Budka już oficjalnie szefem PO. Schetyna skomentował

Jak wiadomo Budka już przeszło cztery lata temu szykował się do podmiany Schetyny na miejscu lidera PO. Efektem jego działań i prób objęcia stanowiska nowego lidera PO było to, że nigdy nie wszedł do zaufanego grona bliskich współpracowników Schetyny. Tajemnicą poliszynela jest także, że Budka jest człowiekiem Tuska, co raczej nie rokuje na przyszłość dobrą współpracą z odchodzącym Schetyną.