Bortniczuk o filmie Netflix: To propagowanie pedofilii. Obrzydliwe!!!

Polacy nie kryją oburzenia skandaliczną produkcją Netflixa, która w Polsce znana jest pod tytułem „Gwiazdeczki”. „Nie od wczoraj nachalnie propagujcie LGBT, ale to już jest propagowanie pedofilii” – pisze na Twitterze Kamil Bortniczuk.

Wspomniany film opowiada historię 11-letniej dziewczynki, która ze swoimi koleżankami tańczy w zespole i „odkrywa swoją kobiecość”. Wzburzona jej zachowaniem jest matka, wyznawczyni konserwatywnych wartości.

W sieci wrze. Internauci nawołują do anulowania subskrypcji platformy w ramach protestu przeciwko tak skandalicznej produkcji. Jak zauważyła z kolei jedna z internautek:

„"Cuties" zdobył nagrodę na Sundance Film Festival. Współtwórcą festiwalu jest Sterling Gray Van Wagenen skazany na 6 lat za wykorzystywanie seksualne dzieci”.

Poseł Bortniczuk zaś stwierdził:

„Co to ma być @NetflixPL? Nie od wczoraj nachalnie propagujcie LGBT, ale to już jest propagowanie pedofilii. Obrzydliwe!”

