Bortniczuk: 10 maja jako klasa polityczna spanikowaliśmy

Oczywistym jest, że Andrzej Duda uzyska reelekcję. Jakaś kara za nieustanne demolowanie Polski przez obłąkaną "totalną" opozycję musi być. Utwierdza mnie w tym poglądzie również kilka innych faktów jak choćby to, że czołowy organ propagandy "totalnych" i Trzaskowskiego, czyli "sok z buraka", posuwa się nawet do zamieszczania zdjęć z rzekomo ogromnych kolejek ponoć oczekujących na udzielenie podpisu poparcia dla Trzaskowskiego.



W rzeczywistości te ogromne kolejki faktycznie są prawdziwe, lecz są to zdjęcia fanów e-sportu, którzy czekali przed wejściem do katowickiego spodka na rozgrywki Intel Extreme Masters w roku 2015 czyli 5 lat temu.



Moje życie zawodowe toczy się w nieustannej podróży pomiędzy pewnymi dwoma miastami wojewódzkimi. W nich też rzekomo do złożenia podpisów poparcia dla Trzaskowskiego miały się ustawiać niekończące, a ponoć nawet wielogodzinne kolejki. Nic takiego nie miało miejsca. Widoczni byli za to tu i ówdzie ludzie, którzy się tym mieli zajmować dla Trzaskowskiego zajmować i którzy przestawali być uprzejmi natychmiast po odmowie złożenia podpisu. Nie było to więc na pewno coś co mogłoby zwalić z nóg.



Nie twierdzę, że z tą zbiórką podpisów jakiś kandydat może mieć kłopoty. Twierdzę jedynie, w oparciu o wymienione fakty, sztab kandydata PO Trzaskowskiego w sposób oczywisty łże na temat rzekomej euforii podpisujących listy poparcia dla niego, również z użyciem dość mocno cuchnącego "soku z buraka" oraz tego co stwierdzam na własne oczy. A przecież cała Polska to nie jedynie te największe miasta.