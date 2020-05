Boris Johnson chwali Polaków i dywizjon 303

Artur 8.5.20 18:18

Wiara, narodowa duma i przywiązanie do wartości wydają swoje owoce długo po śmierci naszych bohaterów, którzy nie wahali się poświęcić życia za Ojczyznę.



Gdy świat patrzy na to co wyprawia dziś PO i inni zdrajcy Polski skarżący na swoje własne państwo do Niemców, Belgów i Francuzów to nie mogą uwierzyć, że ci ludzie urodzili się w Polsce. Ale miejsce urodzenia nie świadczy o niczym, zresztą wielu z nich popiera hasło swego zniemczałego autorytetu, który twierdzi że polskość to nienormalność.