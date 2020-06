Bon turystyczny. Bielan zdradza szczegóły

Oj Duda, Duda... 8.6.20 9:35

No to panie Bielan "gratuluję" wam de-bilnego pomysłu. Taki wsparcie powinno być powszechne dla podatników, a nie wyłącznie dla rodzin z dziećmi.

Jeżeli przeforsujecie to w niezmienionej formie, to tym sposobem moja rodzina i znajomi (w wszyscy w poprzednich wyborach głosowali na Dudę) na pewno nie pójdą na wybory.

Niech głosują na Dudę rodziny z dziećmi, bo reszta, to nie są wg was ani rodziny, ani osoby (podatnicy), którzy mają słuszne prawo czuć się w takiej sprawie dyskryminowani.