Bombą atomową w huragan? Kontrowersyjny pomysł Trumpa

Sprytny ninja 27.8.19 9:51

Jeśli w miednicy z wodą mocno zakręcić ręką, to powstanie wir.

Najszybciej zatrzymasz go kręcąc ręką w drugą stronę.

Tramp pewnie miał na myśli po prostu coś co utrąci/rozproszy impet huraganu na zasadzie bomby atomowej, ale media go nie lubią i piszą = chciał bomby atomowej.