,,Bogu nie przeszkadza nasza słabość''. Zapraszamy na kolejny odcinek rekolekcji pod patronatem Frondy

Bogu nie przeszkadza nasza słabość, ale On przychodzi do niej z czułością. Jeśli uczymy się od Niego tej czułości, tak jak uczył się św. Józef, to potrafimy czynić wielkie rzeczy nie tylko we własnym życiu, ale również w życiu innych ludzi.

Królestwo Boże przychodzi do nas przez czułość. Pozwólmy Bogu działać, a On sam będzie pośród nas to królestwo wprowadzał.

Zapraszamy na 4 odcinek rekolekcji wielkopostnych "Ojcowskie serce".