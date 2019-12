Bogdan Pęk: Kreml jest wściekły, bo Polska wybiła się na suwerenność

30.12.19 11:55

Przypominajcie ten werset z Pisma Świętego!



Tekst grecki (Textus receptus):

οιδα σου τα εργα και την θλιψιν και την πτωχειαν πλουσιος δε ει και την βλασφημιαν των λεγοντων ιουδαιους ειναι εαυτους και ουκ εισιν αλλα συναγωγη του σατανα

Biblia Warszawska:

Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.

Biblia Tysiąclecia:

Znam twój ucisk i ubóstwo - ale ty jesteś bogaty - i [znam] obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana.

Biblia Gdańska:

Znam uczynki twoje i ucisk, i ubóstwo, (aleś bogaty), i bluźnierstwo tych, którzy się powiadają być Żydami, a nie są, ale są bóżnicą szatańską.



To są Chazarowie podający się za Żydów! To jest Masoneria! To jest dzisiejszy Izrael.