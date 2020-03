Bodnar zajął się koronawirusem i krytykuje rząd

Na stronach Sejmu opublikowano projekt nowelizacji ustawy wprowadzającej szczególne rozwiązania w związku z epidemią koronawirusa. W większości zaproponowane zmiany dotyczą kwestii gospodarczych i prawa pracy. Pojawiają się również zapisy zaostrzające kary za narażanie innych osób na zakażenie chorobą. Osoba, która narazi inną osobę na zakażenie ma podlegać karze do pięciu lat pozbawienia wolności, natomiast za narażenie wielu osób grozić ma do 10 lat więzienia. W projekcie znalazł się również zapis przewidujący zakaz opuszczania lokalu na czas do trzech miesięcy.