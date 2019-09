Bodnar zabiera głos w sprawie szkodliwej kampanii

"Rzecznik Praw Obywatelskich, jako konstytucyjny organ ochrony praw człowieka wyraża poparcie dla inicjatyw, których celem jest zachęcenie obywatelek i obywateli do udziału w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Takie inicjatywy służą niewątpliwie budowie społeczeństwa obywatelskiego. Niemniej jednak Rzecznik stanowczo sprzeciwia się konstruowaniu kampanii profrekwencyjnych w oparciu o stereotypy dotyczące grup narażonych na dyskryminację, w tym osób chorujących psychicznie"-podkreślono w oświadczeniu. Jak zauważa Rzecznik, osoby z niepełnosprawnościami należą do grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne. Mowa również o osobach cierpiących na zaburzenia psychiczne, które doświadczają odrzucenia "zarówno w obszarze życia prywatnego, jak i publicznego". Ma to wpływ m.in. na ich sytuację na rynku pracy, a to skutkuje "spychaniem ich na margines życia społecznego".