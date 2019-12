Bodnar krytycznie o słowach Frasyniuka: Muszą budzić sprzeciw

"Ja namawiam państwa, żeby cytować Frasyniuka, żeby cytować więźniów politycznych z czasów stanu wojennego: "Je..ć pisiora, i się nie bać"-powiedział podczas jednej z demonstracji w obronie sędziów działacz opozycji czasów PRL, Władysław Frasyniuk. Do jego wypowiedzi odniósł się Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar.

Adam Bodnar zaznaczył, że podczas jednej z niedzielnych demonstracji solidarności z sędziami doszło do użycia słów, które muszą budzić sprzeciw i zaniepokojenie. "Wypowiedział je we Wrocławiu wybitny działacz opozycyjny czasów PRL Władysław Frasyniuk" - dodał. Jak przypomniał Rzecznik, w ostatnim czasie występował w obronie Władysława Frasyniuka, w sytuacji, "gdy zagrożone były jego prawa i był niewłaściwie traktowany przez funkcjonariuszy policji i wymiaru sprawiedliwości". Jednocześnie Bodnar podkreślił, że "nie można się zgodzić na publiczne wypowiedzi, które poprzez treść lub formę mogą dążyć do wywołania u odbiorców uczucia wrogości czy nienawiści".