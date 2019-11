Bodakowski: Zachęta porównuje prymasa Wyszyńskiego ze Stalinem, procesje Bożego Ciała z pochodami PZPR

Na wszelki wypadek, jakby ktoś chciał wystawę interpretować inaczej (bo taka współczesna sztuka ma to do siebie, że daje nam możliwości własnego rozumienia), to pan Bodakowski już wyjaśnił jak trzeba to odbierać. Wszyscy wiedzą, że prymasowanie Wyszyńskiego przypadło na najczarniejszy okres komunizmu w Polsce. I scenografie,czy te teatralne, czy te codzienne, uliczne to był rozkwit komunistycznego reżimu, a jednocześnie najlepsze chyba lata Kościoła w Polsce, kiedy to charyzmatyczni duchowni przyciągali tłumy wiernych. Ale pan Bodakowski, jako krytyk sztuki, znawca teatru, znawca sztuki współczesnej, wyjątkowy koneser i specjalista, wie lepiej.

