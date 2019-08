Bodakowski: YouTube odjechał. Zlikwidował film o likwidowaniu filmu

YouTube zaczyna cenzurować na miarę tego, jak to robili komuniści. Nie tylko blokuje i likwiduje kanały patriotyczne, ale też likwiduje filmy o blokowaniu i likwidowaniu kanałów patriotycznych zamieszczone na innych kanałach informacyjnych. Przypomina to praktykę sowietów z czasów Stalina, którzy wycinali z oficjalnych zdjęć postacie towarzyszy, którzy popadli w niełaskę, oraz rozsyłali po subskrybentach sowieckiej encyklopedii nowe brzmienia haseł, które należało wkleić w miejsce starych podlegających cenurze.

Podobnie jak za sowietów, na naszych oczach z internetu zniknął wywiad, jaki z Marcinem Rolą z telewizji „wRealu24” przeprowadził Mariusza Paszko z portalu „Prawy pl.”. Rozmowa została zamieszczona na kanale portalu „Prawy pl.” na You Tube, w czasie między tym, jak „wRealu24” została zablokowana, a potem ostatecznie zlikwidowana na You Tube. Amerykańska korporacja nie tylko zakazuje posiadania prawicowych poglądów, ale nawet wspominania o tym, że jakiś kanał został za te poglądy zlikwidowany.

Można już mówić o istnym holocauście patriotycznych i katolickich kanałów na You Tube. Zlikwidowano kanał fundacji Życie i Rodzina Kai Godek. Któryś z kolei raz You Tube zlikwidował kanał Sumienie Narodu. Zablokowała kanały Witolda Gadowskiego, Pawła Lisickiego, wSensie.

Pretekstem do likwidacji kanału, według opublikowanych na stronie „wRealu24” skanów z informacjami od You Tube, była transmisja z Marszu Powstania Warszawskiego (mająca być podżeganiem do przemocy), oraz wywiad z Marcinem Dybowskim (liderem Krucjaty Różańcowej i Ruchu Kontroli Wyborów) na temat wydarzeń w Białymstoku.