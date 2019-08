Bodakowski: Pierwsze przestępstwo w kosmosie popełniła lesbijka na szkodę swojej ,,żony'', której chce zabrać synka

Jak ujawnił na swojej stronie internetowej „The New York Times” w artykule „Jak gorzka bitwa o rozwód na ziemi doprowadziła do roszczeń o zbrodnię w kosmosie” w kosmosie popełniono pierwsze przestępstwo kryminalne. Co ciekawe pierwszą osobą, która popełniła przestępstwo w kosmosie, jest amerykańska lesbijka Anne McClain. Ponadto, przestępstwo amerykańska lesbijka popełniła w kosmosie na szkodę swojej ''żony''.

''Żoną'' amerykańskiej astronautki lesbijki jest „Summer Worden, były oficer wywiadu sił powietrznych USA mieszkająca”. Była agentka wywiadu i astronautka są właśnie w trakcie burzliwego rozwodu. Ku zdziwieniu byłej agentki jej przyszła była „żona” miała zbyt dokładne informacje o jej finansach. Agentka od swojego banku uzyskała informacje, że informacje o stanie jej finansów uzyskał komputer amerykańskiej agencji kosmicznej NASA.

Odznaczona za półroczny pobyt w kosmosie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i wyznaczona do kolejnego wyłącznie kobiecego zespołu (nie wiadomo czy mającego się składać tylko z lesbijek) przyznała, że będąc w kosmosie, uzyskała dostęp do konta swojej ''żony'' z którą się rozwodzi. ''Zona'' oskarżyła astronautkę do o kradzież tożsamości i nielegalnie zdobycie cudzych danych (skarga trafiła do Federalnej Komisji Handlu i Biura Generalnego Inspektora NASA).

Astronautka twierdzi, że miała zgodę swojej ''żony'' na przeglądanie stanu jej konta, by mieć pewność, że ''żona'' ma dość pieniędzy na opłacenie rachunków i opiekę nad wychowywanym przez lesbijki dzieckiem.

Wraz z rozwojem lotów w kosmos, będzie coraz więcej konfliktów prawnych w związku z jego eksploracją. W 2011 NASA udowodniło wdowie po jednym z astronautów nielegalną sprzedaż kawałka skały księżycowej. W 2013 szczątki chińskiego satelity zniszczonego w kosmosie przez Chińczyków uszkodziły rosyjskiego. W 2017 austriacki biznesmen zażądał zwrotu depozytu za nieodbytą podróż w kosmos.

Lesbijki spierają się też o synka. Synka urodziła „żona” astronautki agentka Agencji Bezpieczeństwa Narodowego. Astronautka chciała mieć wyłączne prawo opieki nad dzieckiem, oskarżała swoją ''żonę'' o wybuchowy temperament (w tym o napaść) i podejmowanie złych decyzji finansowych. Agentka wywiadu jest przeciwna temu, by astronautka uważała się za matkę dziecka.

NASA odkryła, że podczas pobytu w kosmosie lesbijka astronautka nie dość, że włamała się na konto, to do tego wysyłała jej z orbity maile z groźbami.

Anne McClain ma 42 lata. Jest absolwentką Amerykańskiej Akademii Wojskowej West Point, gdzie uzyskała stopień oficera i licencjat z inżynierii. Magisterium z inżynierii uzyskała na Uniwersytecie w Bath. Dodatkowo uzyskała tytuł magistra stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w Bristolu. Studia sfinansowało jej stypendium Marshalla.

Była wolontariuszką Operation Crossroads Africa (OCA) i budowała domy ubogim w Ugandzie. Grała zawodowo w rugby.

Według Wikipedii „po ukończeniu studiów McClain została zakwalifikowana jako pilotka helikoptera Bell OH-58D Kiowa Warrior. Została wcielona do 2. Batalionu, 6. Regimentu Kawalerii lotniska Wheeler Army Airfield na Hawajach. McClain zdobywała kolejne stopnie wojskowe, zaczynając od Dowódcy Plutonu Kontroli Lotów, Dowódcy Plutonu Lotniczej Obsługi Pośredniej, aż po stopień Dowódcy Oddziału. Następnie McClain została wysłana na misję do regionu Zatoki Perskiej, gdzie podczas 15-miesięcznego pobytu odbyła 800 godzin służby i wzięła udział w 216 misjach bojowych w ramach operacji „Iracka Wolność”. W 2009 roku McClain wzięła udział w kursie szkoleniowym na kapitana lotnictwa, a następnie w roli oficera operacyjnego batalionu oraz instruktora OH-58D została przydzielona do 1. Batalionu w ramach 14. Regimentu Lotnictwa w Fort Rucker. W maju 2010 roku została mianowana dowódcą Oddziału C 1. Batalionu 14. Regimentu Lotnictwa. Wraz z nominacją stała się odpowiedzialna za trening wprowadzający, szkolenie pilotów-instruktorów oraz utrzymanie szkolenia pilotów doświadczalnych na helikopterach OH-58D Kiowa Warrior. W 2011 McClain ukończyła Kolegium Dowodzenia i Sztabu Generalnego, a rok później (2012) kursy kwalifikacyjne C-12 na maszyny wielosilnikowe o skrzydłach stałych. Służyła także jako oficer wywiadu w eskadrze dowodzenia. W sumie Anne McClain zarejestrowała ponad 2 tysiące godzin lotów na różnych maszynach latających, m.in. na Kiowa Warrior, Beechcraft C-12 Huron, Sikorsky UH-60 Black Hawk oraz na Eurocopterze UH-72 Lakota”.

Kolejnym etapem jest kariery w armii była służba w NASA (agencji podległej armii amerykańskiej). Jak wynika z Wikipedii „w czerwcu 2013 roku ukończyła Szkołę Pilotów Doświadczalnych Marynarki Wojennej USA. W tym samym miesiącu została zakwalifikowana przez NASA do 21. Grupy Astronautów. Stała się przy tym najmłodszą (34 lata) w bieżącej puli astronautek NASA. W lipcu 2015 roku ukończyła szkolenie, co czyniło ją gotową do przyszłych misji i dawało tytuł kandydatki na astronautkę. 3 grudnia 2018 roku o godzinie 6:32 ET (11:32 GMT) na pokładzie Sojuzu MS-11 Anne McClain wystartowała z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W ramach misji Ekspedycja 58/59 McClain była inżynierem pokładowym, gdzie zastąpiła astronautkę NASA Serenę Auñón-Chancellor, która w ramach zmian personelu wystartowała wcześniej w ramach Ekspedycji 56/57. McClain wystartowała wraz z kanadyjskim astronautą Davidem Saint-Jacques’em i rosyjskim kosmonautą Olegiem Kononienką. Start był początkowo planowany na 20 grudnia 2018 roku jednak – ze względu na niepowodzenie Sojuza MS-10 z Ekspedycją 57/58 w dniu 11 października 2018 – został przełożony na termin wcześniejszy. W dniu 22 marca 2019 McClain i Nick Hague odbyli swój pierwszy spacer kosmiczny. Celem spaceru było zainstalowanie płyt adaptera podczas zamiany baterii robota Dextre między spacerami. Ta poza-pojazdowa czynność (EVA – spacer kosmiczny) trwała 6 godzin i 39 minut. McClain i Hague usunęli wówczas także resztki z Modułu Unity (w ramach przygotowań do przybycia w kwietniu 2019 Cygnus NG-11), przechowując narzędzia do naprawy łącznika obrotowego węża elastycznego i zabezpieczając wiązania na skrzynkach zbiorczych panelu słonecznego. 29 marca 2019 roku wraz z Christiną Koch miała odbyć swój drugi spacer kosmiczny. Miał to być zarazem pierwszy kosmiczny spacer kobiet (tylko kobiet). Jednak problemy z rozmiarem skafandra spowodowały, że zadanie to zostało przekierowane na Hague’a i Koch. McClain odbyła swój drugi spacer kosmiczny wraz z Saint-Jacques’em w dniu 8 kwietnia 2019. 24 czerwca 2019, na pokładzie Sojuzu MS-11 McClain – wraz z Davidem Saint-Jacques’em i Olegiem Kononienką – wróciła na Ziemię”.

