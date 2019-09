,,Błyskotliwa inteligencja'' Krzywonos. Tramwajarka pogardliwie o Polakach. Internauci bezlitośni!

W środę Jarosław Wałęsa i Henryka Krzywonos przed historyczną Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej udzielili sobie wzajemnego poparcia w walce o mandat posła. Henryka Krzywonos, kreaowana przez środowisko Platformy Obywatelskiej na legendę Solidarności, wspiera w wyborach do Sejmu syna Lecha Wałęsy. Jednak poparcie jakiego udzieliła Jarosławowi Wałęsie staje się hitem internetu, a to głównie przez sposób, w jaki to uczyniła.

- 500 plus nie załatwia niczego. Bo z jednej strony niszczy, z drugiej pomaga. (...) Jednak jakieś pieniądze ludzie dostali i zapomnieli o całym świecie, wpadły im pieniążki do kieszeni. Z drugiej strony z tego względu wielu Polaków nie pracuje. na wsiach ludzie porzucili pracę, nikt nie zbiera truskawek, nikt nie wychodzi do robienia prac polowych, bo uważają, że to starczy - dodawała