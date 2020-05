Błaszczak: Trzaskowski to nieudacznik

Tom 14.5.20 9:50

W większości zgadzam się z opinią p. Błaszczaka, choć co do niego samego mam podobne zdanie, jakie on do p. Trzaskowskiego... tak więc, aby kogoś oceniać, należałoby być raczej bez zarzutu...



A co do wyrzuconych w błoto 1 mln zł na byle jaką "strefę relaksu" - byłem, widziałem, tragedia...

Choć dla równowagi, min. Sasin wywalił 5 mln zł na karty do głosowania, których się już nie użyje, no chyba żeby zawijać kanapki z podwawelską do roboty przez następne 10 lat dla całego sejmu, a rząd pozwolił na wydanie kolejnych 5 mln zł za niesprawne maski, zapłacili to osobie która powołała się na znajomość z min. Szumowskim. Pięknie wczoraj chciało to zakryć TVP pokazując nieudolność UE (dostarczyli podobnej jakości maski jak ten powołujący się na znajomość z min. Szumowskim), fajnie mieć taką telewizję i taką klasę polityczną...