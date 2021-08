Błaszczak: polska armia liczyć będzie 250 tys. żołnierzy

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak przy okazji Dnia Wojska Polskiego zapowiedział zwiększenie liczebności polskiej armii do 250 tys. żołnierzy.

Dzień Wojska Polskiego obchodzony będzie 15 lipca - równolegle z rocznicą Bitwy Warszawskiej. Z tej okazji odbędą się pikniki pod hasłem "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej".

- To nasza kampania społeczna, którą z sukcesem prowadzimy. Chcemy zachęcić wszystkich tych, którzy jeszcze nie podjęli decyzji co do swojej przyszłości i zaangażowania zawodowego, by związali swoją przyszłość z Wojskiem Polskim - mówił Błaszczak w rozmowie z Polskim Radiem 24.

Błaszczak poinformował także, że zwiększa się zainteresowanie służbą w polskim wojsku.

- Nawet jeśli będziemy mieli najnowocześniejszy sprzęt, to musi on być wykorzystywany przez żołnierzy o wysokim morale, którzy wiedzą, za co walczą, jeśli będą musieli walczyć, i wiedzą, że nasza wspólnota, tożsamość narodowa buduje poczucie tego, że jesteśmy Polakami i tego chronimy - kontynuował.

Zapowiedział, że docelowo polska armia ma liczyć 250 tys. żołnierzy.

- Tworzymy do tego podstawy prawne i finansowe dlatego, że taka jest potrzeba. Wojsko Polskie stanowi fundament bezpieczeństw RP. Miejmy na uwadze, że pozycja międzynarodowa naszego kraju jest tym silniejsza im wojsko jest liczniejsze i wyposażone w nowoczesny sprzęt - powiedział.

Dodał, że konieczne jest także nowoczesne uzbrojenie.

- Liczba 250 tysięcy stanowi doskonały argument do odstraszania ewentualnego agresora - stwierdził, dodając, że "Nie ma wyboru to albo to. Wojsko Polskie musi być liczne i dobrze wyposażone".

Zapowiedział także systematyczne zwiększanie wydatków na zbrojenia.

jkg/polskie radio 24