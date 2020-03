Błąd WHO znacznie opóźnił reakcję na koronawirusa

Rdest 30.3.20 22:16

To co zrobila WHO to bylo dokladnie zaplanowe, to nie jest nie dopatrzenie lub pomylka. Koronawirus Covid-19 zostal stworzony w Wuhan w laboratorium chinskiej armii jako bron biologiczna a reke na pulsie trzyma bezposrednio prezydent Chin, za co skukinsyny powinni stanac przed Trybunalem w Hadze. Nad bronia biologiczna masowego razenia Chiny pracuja juz dosc dlugo, bodajze od konca lat 80-tych 20-go wieku. SARS nie udal im sie, bo szybko zostala stworzona szczepionka. Chiny maja olbrzymie problemy ekonomiczne, taki kolos na glinianych nogach. Jesli wejda w recesje, na co sie zanosi, to prezydent Chin jakpo zdrajca bedzie rozstrzelany przez swoich towarzyszy i madrzejsi od niego jego towarzysze przejmia wladze. To dziwne zwierze niby sprzedane na targu w centrum Wuhan bylo tylko posrednikiem potrzebnym do przetrasportowania koronawirusa Wuhanskiego na czlowieka, ale to zrobily sluzby specjalne chinskie a WHO maczla w tym swoje palce. Ci durnie w dalszym ciagu twierdza, ze jest za duzo ludzi na planecie Ziemia.