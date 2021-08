Bix Aliu: USA rozczarowane decyzją polskiego Sejmu

- "USA są rozczarowane decyzją Sejmu dotyczącą ograniczenia procesu odszkodowawczego za nieruchomości zagarnięte przez komunistyczny rząd oraz ustawy osłabiającej wolność mediów w Polsce" – napisał w czwartek na Twitterze chargé d’affaires ambasady USA w Polsce Bix Aliu.

- Sojusz transatlantycki jest oparty o wspólne wartości, a wspólne wartości oznaczają wspólne bezpieczeństwo – czytamy także w jego wpisie.

W środę Sejm przyjął jedną z poprawek Senatu do nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego. Chodzi o możliwość kwestionowania ważności decyzji administracyjnych związanych z m.in. reprywatyzacją po upływie określonego okresu czasu od wojny. Ustawa tak trafi teraz do podpisu do prezydenta.

Także wczoraj uchwalona została przez Parlament nowelizacja ustawy medialnej znana jako „lex TVN”. Ustawa zmienia zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów, w których udziały posiada kapitał zagraniczny spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych po zmianach będzie mógł uzyskać podmiot z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem że nie jest zależny od kapitału spoza tego obszaru.

