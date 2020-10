Biskup kielecki: Wara wam od mojej katedry!

Protest środowisk lewicowych sprzeciwiających się orzeczeniu TK odbył się wczoraj również przed kielecką katedr. Stanowcze stanowisko zajął tamtejszy ordynariusz, bp Jan Piotrowski.

Po czwartkowym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego środowiska lewicowe organizują w całym kraju manifestacje, protestując przed kościołami, zakłócając modlitwy i atakując katolików. Taki protest odbył się wczoraj również przed bazyliką katedralną pw. Wniebowzięcia Maryi Panny w Kielcach. Manifestanci zakłócali modlitwę zgromadzonych w świątyni wiernych, którzy uczestniczyli w spotkaniu Rodziny Radia Maryja.

- „Cała Polska śpiewa z nami: wy……… z biskupami! Katoliccy talibowie!” – krzyczeli zadymiarze.

Na zachowanie aktywistów stanowczo odpowiedział ordynariusz diecezji kieleckiej, bp Jan Piotrowski:

- „Dzisiejsze wydarzenie w murach naszej czcigodnej katedry, które nie jest żadnym wiecem politycznym przeciw komuś i dla jakiegoś tymczasowego interesu, ale jest modlitwą, do której mamy prawo w spokoju! I nikt nie ma prawa nam w tym przeszkadzać! Wara od mojej kieleckiej katedry! To jest miejsce, gdzie Chrystus czeka na wszystkich, ale czeka na tych, którzy nie wnoszą jadu i nienawiści, bo normalnie katedra jest otwarta od rana do wieczora” – mówił hierarcha.

#BpJanPiotrowski: Nikt nie ma prawa nam przeszkadzać w modlitwie! pic.twitter.com/Jzri4FLLrw — Diecezja Kielecka (@DiecezjaKielce) October 26, 2020

kak/radiomaryja.pl, Twitter