Biografia św. Jana Pawła II pt. „Hetman Chrystusa” wybrana Książką Roku!

Czterotomowa, monumentalna biografia wielkiego Polaka św. Jana Pawła II autorstwa Jolanty Sosnowskiej pt. „Hetman Chrystusa” (wyd. Biały Kruk) otrzymała laur Nagrody Roku, przyznawany przez Magazyn Literacki KSIĄŻKI. Gala odbyła się już po raz dziewiętnasty, choć z wiadomych przyczyn w tym roku po razy pierwszy tylko w wydaniu online.

– Bardzo serdecznie dziękuję kapitule za wyróżnienie „Hetmana Chrystusa” nagrodą Książka Roku. Jest to dla mnie ogromnie ważne szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy trwa tak podła, obrzydliwa nagonka na osobę świętego Papieża. Dlatego cieszy mnie to w dwójnasób – powiedziała autorka Jolanta Sosnowska. – Cieszy mnie również dlatego, że pisałam tę książkę z wielką radością i z wielką satysfakcją mając cały czas wrażenie, że święty Jan Paweł II towarzyszy mi podczas pracy nad jego biografią. Zawarłam przecież w czterech tomach „Hetmana Chrystusa” również obszerne fragmenty jego wypowiedzi i dokumentów. Chciałam zaprezentować nie tylko jego postać, ale również jak najwięcej wątków z jego nauczania. Ogromnie ważne jest dla mnie również to, że udało mi się te cztery tomy napisać w czasie, który sobie wyznaczyłam, a ostatni ukazał się dokładnie w stulecie urodzin świętego Jana Pawła II. Cieszę się, że książka ta otrzymała tak wspaniałą szatę graficzną i opracowanie redaktorskie. Bardzo dziękuję również wszystkim tym, którzy do wydania tej książki się przyczynili i pomogli mi uzyskaniu tej wspaniałej nagrody, jaką jest Książka Roku.

I rzeczywiście Jolanta Sosnowska snując literacką opowieść o arcybogatym w wydarzenia pontyfikacie św. Jana Pawła II przybliża miejsca i osoby, z którymi kontaktował się Papież, objaśnia kontekst historyczny oraz sytuacje społeczne i polityczne w danych krajach, omawia trudności albo niebezpieczeństwa wynikłe z wyznawania wiary w Chrystusa w różnych regionach świata. Ale najważniejsze być może jest to, że w dobie nasilających się ataków na Ojca Świętego ta książka daje odpór kłamstwom i manipulacjom. Dostrzegła to również Kapitała Nagrody decydując się na to, aby uhonorować „Hetmana Chrystusa” tytułem Książki Roku.

