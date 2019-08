,,Bild'': Berlin stał się stolicą antysemityzmu

"Fala antysemityzmu w Niemczech urosła już do takich rozmiarów, że nie da się jej więcej ukrywać czy pomniejszać. Za naszą zachodnią granicą nienawiść do Żydów widoczna jest i na lewicy, i na prawicy. Największa jest jednak wśród tamtejszych muzułmanów. Niemieckie władze wciąż jednak starają się ukrywać korelację pomiędzy wzrostem liczby imigrantów a nasileniem tego zjawiska" - pisze na łamach TVP Info Petar Petrović, dziennikarz "Polskiego Radia".

Nieco wcześniej na dworcu w Poczdamie 19-letni Syryjczyk opluł i zwyzywał żydowskiego studenta. Tydzień temu z kolei nieznani sprawcy zdewastowali żydowski cmentarz w Gangelt - zniszczyli 30 grobów. Wymalowali swastyki - ale nie muszą to być neonaziści; arabscy antysemici chętnie odwołują się do nazizmu i Adolfa Hitlera, gdy idzie o kwestię żydowską i izraelską.

W samym tylko Berlinie w roku 2018 doszło do 1083 antysemickich incydentów. Obecnie aż 44 proc. Żydów z Niemiec... rozważa opuszczenie kraju. Głównie za sprawą Arabów, choć także lewackich antysyjonistów oraz neonazistowskich antysemitów. W Niemczech żyje dziś około 250 tys. Żydów, z tego 100 tys. to Żydzi religijni. Muzułmanów jest ponad 5 milionów.

"Niemieckie władze doskonale zdają sobie sprawę, że skala antysemityzmu jest o wiele większa niż wskazywałyby na to oficjalne statystyki. Pod koniec maja kanclerz Angela Merkel w wywiadzie dla telewizji CNN przyznawała, że jej kraj nie był w stanie poradzić sobie z tym problemem w wystarczającym stopniu. Nawiązała w ten sposób do wypowiedzi pełnomocnika niemieckiego rządu ds. antysemityzmu Felixa Kleina, który przestrzegł Żydów przed noszeniem tradycyjnego nakrycia głowy – jarmułki" - pisze Petrović. "Po dziś dzień nie mamy ani jednej synagogi, ani jednego żydowskiego przedszkola ani szkoły, która nie musiałaby być strzeżona przez niemieckich policjantów" - mówiła wtedy Merkel.

"Z apelem do rządzących o zaostrzenia kar dla sprawców antysemickich przestępstw, a także o to, by przełamać zmowę milczenia dotyczącą antysemityzmu muzułmańskich migrantów, zwrócił się ostatnio niemiecki tabloid „Bild”. Najpoczytniejszy niemiecki dziennik pisze, że Berlin stał się w ostatnich latach „niemiecką stolicą nienawiści do Żydów”. „Ci, którzy chcą unicestwienia Izraela, maszerują w demonstracji nienawiści »Al Quds«, której jedynym celem jest »zepchnąć Żydów do morza«. Całe dzielnice stały się dla Żydów »no go zones«.” – podkreśla „Bild”" - pisze Petrović.