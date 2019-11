BIG: Wzrost liczby niesolidnych dłużników

Niepokojące informacje na temat zadłużania się Polaków. Liczba niesolidnych dłużników w III kwartale tego roku zwiększyła się o niemal 31 tys. osób. Łącznie długi Polaków wzrosły do 78,7 miliarda złotych.

Według danych z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i Biura Informacji Kredytowej, najbardziej zadłużony Polak to mężczyzna z Lubelskiego. Ma do oddania niemal 72 miliony złotych.

Podkreślono, że zaległości Polaków powstają w momencie opóźnienia o co najmniej 30 dni płatności na co najmniej 200 łotych. To między innymi rady kredytów, pożyczek, a także zaległe czynsze czy ubezpieczenia lub rachunku telefoniczne.