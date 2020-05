Bielan: zarządzanie miastem to psi obowiązek Trzaskowskiego

Tom 25.5.20 11:27

Panie Bielan, łap Pan trochę prawdy, bo coś kulejesz...



Stan na 15 maja (to dane z urzędów które zgodziły się je udostępnić):

1) W stolicy złożono takich wniosków najwięcej: 98 104. Drugim miastem pod tym względem był Kraków - 46 133, a najmniej wniosków wpłynęło do PUP w Gorzowie Wielkopolskim - 9515

2) W Warszawie na jednego pracownika zajmującego się rozstrzyganiem wniosków o mikropożyczki przypadało ich średnio 1343. W Bydgoszczy - 923, w Gorzowie wielkopolskim - 413, a najmniej w Szczecinie - 314, czyli ponad cztery razy mniej niż w Warszawie

3) analiza przesłanych przez urzędy pracy danych, a dokładniej: obliczone na ich podstawie procenty pozytywnie załatwionych wniosków są inne od tych, które ministerstwo przedstawiło na grafice podczas konferencji: Gorzów Wielkopolski przoduje - ale do 15 maja miał 73 proc. pozytywnie rozpatrzonych wniosków, a nie 92 proc, jak podał resort, w Krakowie według resortu 62 proc. tam złożonych wniosków zostało rozstrzygniętych pozytywnie - a z danych PUP Kraków wynika, że 13 proc. W Bydgoszczy resort pokazał 57 proc. - a PUP Bydgoszcz podaje tylko 12 proc.

4) Według danych z powiatowych urzędów pracy do połowy maja największą kwotę mikropożyczek wypłacił urząd w Łodzi - 59 mln zł. Potem urząd we Wrocławiu - 31,4 mln zł i Warszawie - 29,5 mln zł.



To tak żeby było rzetelniej. Co nie zmienia faktu, że zagłębie firm i rejon, który jest na pierwszym miejscu pod względem budowy polskiego PKB otrzyma pomoc na szarym końcu... polska patologia.



A żeby było jeszcze rzetelniej, to zapytajcie Pana Bielana, dlaczego rozpatrywanie wniosków w ZUS trwa dwa razy dłużej niż obecnie mikropożyczek w stolicy?! Ach, no tak, ZUS to strona PiS, także tutaj problemu nie ma...

Jedyne do czego nie można się przyczepić jeśli idzie o sprawność rozpatrywania to pożyczka z PFR, to jest jedyne realne narzędzie pomocy, reszta to dziurawe łaty.