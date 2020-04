Bielan: Oficjalnego stanowiska nie ma, ale ...

ABBA 27.4.20 10:56

Jeśli gowin jest przez kogoś zadaniowany, to z kilku kumplami rozbije prawicę i ludzie będą śmierdzącemu zdrajcy pluli pod nogi do końca życia. Jeśli głupiec, bo tak należy go nazwać, tylko się pogubił, być może się cofnie. W każdym przypadku ma swoje 5 minut, a następnie w najlepszym wypadku skończy jak kukiz. A Bielan nie powinien liczyć na konsekwencję gowina, to człowiek z kisielu, żeby nie powiedzieć z g. Tylko najnikczemniejszy osobnik może w tak strasznej sytuacji realizować swoje gierki polityczne.