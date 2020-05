Biedroń zostaje. Nie będzie prawyborów na Lewicy

„Nie będziemy wyłaniać kandydata, bo jest on już wyłoniony” – powiedziała w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska. Zapewniła, że to Robert Biedroń pozostanie kandydatem Lewicy w wyborach prezydenckich.

„Przyjmujemy założenie, że to jest kontynuacja tamtych wyborów, choć są one nazwane nowymi i nie ma co filozofować, robić jakichś prawyborów i tracić na nie czas”.