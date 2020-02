Biedroń wybiera się na wycieczkę do Chin

Robert Biedroń wyjawił zaskakujące, w obecnej sytuacji, plany na urlop w Chinach. Jak mówi w rozmowie z dziennikarzami „Super Expresu”, razem ze swoim partnerem, Krzysztofem Śmiszkiem, wybierają taki kierunek, ponieważ w związku z koronawirusem bardzo spadły ceny podróży do Chin.

W wywiadzie Biedroń chwalił się swoimi dotychczasowymi podróżami zagranicznymi, których odbył już 60. Teraz jadą do Chin, ponieważ:

-„Jest tanio, bo nikt tam teraz nie kursuje z uwagi na koronawirusa, a my tam pojedziemy. Nie boimy się, choć trzeba oczywiście uważać, jednak jak się zna świat, to on jest jedną małą wioską. Trzymajcie za nas kciuki”.