Biedroń wybiera 'mistera Sejmu'. Andruszkiewicz: DO ROBOTY!!!

wcaleniegenderowiec 23.10.19 17:00

Taka to "lewica"... Gdy wyrzuca się ludzi z domów, nikt prócz ludzi Piotra Ikonowicza nie protestuje, gdzie są wtedy Biedroń i reszta Wiosny? Interesuje ich tylko to, co między nogami, owa pseudo-lewica olała biednych i wykluczonych w jakikolwiek innym sposób (niepełnosprawni etc.) poza wyjątkiem - seksualnym. To nie JEST lewica, to raczej ekipa spod znaku de Sade'a.